У Харкові з'явилася спецпарковка "для оленів"

06:56 17 грудня Київ, Україна

На найбільш проблемній ділянці дороги біля Сумського ринку, де кожен день знаходиться "діяч", який паркує свій автомобіль в недозволеному місці, тим самим блокуючи рух трамваям, встановлений знак «парковка для оленів».

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook секретар місцевої міськради Ігор Терехов.



За його словами, практично кожен день хтось кидає на зазначеному місці свій автомобіль, чим загороджує проїзд трамваям.

«На самому, напевно, проблемному повороті трамвая ми встановили знак, не передбачений ніякими правилами дорожнього руху - «Парковка для оленів». А як тільки дозволить погода - на асфальті уздовж цього відрізка трамвайних колій ми ще і трафаретом намалюємо, де саме наші доморощені «лосі» повинні паркуватися», - написав він.

Терехов висловив надію, що вжиті заходи зможуть хоч якось вирішити проблему парковки, однак, судячи з фото з соцмереж, перспектива стати «оленем» бентежить далеко не всіх харківських водіїв.