У Харкові з'явилася спецпарковка "для оленів"

На найбільш проблемній ділянці дороги біля Сумського ринку, де кожен день знаходиться "діяч", який паркує свій автомобіль в недозволеному місці, тим самим блокуючи рух трамваям, встановлений знак «парковка для оленів».
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook секретар місцевої міськради Ігор Терехов.
За його словами, практично кожен день хтось кидає на зазначеному місці свій автомобіль, чим загороджує проїзд трамваям.
Терехов висловив надію, що вжиті заходи зможуть хоч якось вирішити проблему парковки, однак, судячи з фото з соцмереж, перспектива стати «оленем» бентежить далеко не всіх харківських водіїв.
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