У Харкові від російських обстрілів у квартирі змушена ховатися 87-річна блокадниця Ленінграда

11:14 24 березня Київ, Україна

У Харкові, який нещадно бомблять російські окупанти, від обстрілів ховається Маргарита Морозова – жінка, яка з 1941 по 1944 роки пережила блокаду в Ленінграді (нині російське місто Санкт-Петербург).



Про це повідомляє російська служба ВВС.





87-річна Маргарита Морозова вже 60 років проживає у Харкові. Коли переїжджала сюди із сім'єю, то згадує, що у місті було дуже добре. Все життя вона працювала бібліотекарем, а її чоловік – військовим лікарем.

Ось тут до стіни притиснемось і стоїмо всі.

«Ми ніколи й не могли подумати, що у старості може початися війна. Це у страшному сні не можна було уявити, щоб бійня повторилася. У дитинстві я ховалася від бомбардувань у коридорі, ховалась у старих будинках. Й зараз теж. Коли починають бомбити Харків, коли ця тривога починається, ми йдемо в коридор. Чи захистить він чи не захистить – незрозуміло? – каже Морозова.

Після початку повномасштабного російського вторгнення пенсіонерка одразу почала займатися питанням продовольства, згадуючи своє дитинство. У Ленінграді за 872 дні блокади померли, за різними підрахунками, від 400 тисяч до 1,5 мільйона людей, більшість із яких від голоду.

“Спочатку злякалися, що немає запасів. Адже я згадала, яке голодування було в Ленінграді. Як це було жахливо. Як мама моя говорила: "Найстрашніше, коли дивишся в голодні очі дитини і не можеш її нагодувати", - згадує Морозова.

Наразі жінка знову запасається хлібом: