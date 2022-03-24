У Харкові від російських обстрілів у квартирі змушена ховатися 87-річна блокадниця Ленінграда

У Харкові, який нещадно бомблять російські окупанти, від обстрілів ховається Маргарита Морозова – жінка, яка з 1941 по 1944 роки пережила блокаду в Ленінграді (нині російське місто Санкт-Петербург).
Про це повідомляє російська служба ВВС.
Про це повідомляє російська служба ВВС.
87-річна Маргарита Морозова вже 60 років проживає у Харкові. Коли переїжджала сюди із сім'єю, то згадує, що у місті було дуже добре. Все життя вона працювала бібліотекарем, а її чоловік – військовим лікарем.
Ось тут до стіни притиснемось і стоїмо всі.
Після початку повномасштабного російського вторгнення пенсіонерка одразу почала займатися питанням продовольства, згадуючи своє дитинство. У Ленінграді за 872 дні блокади померли, за різними підрахунками, від 400 тисяч до 1,5 мільйона людей, більшість із яких від голоду.
Наразі жінка знову запасається хлібом:
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