У Харкові почали масштабну рекламну кампанію «Сім'я важливіше»

10:31 22 липня Київ, Україна

Для того, щоб підвищити цінність інституту сім'ї, в Харкові запустили онлайн-проєкт «Сім'я важливіше», в рамках якого було створено інтернет-портал з корисною інформацією.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради з посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту.

«У нинішніх реаліях харків'яни все більше проводять час онлайн і під впливом соціальних мереж будують свою поведінку і характер офлайн - у себе в сім'ях. Розуміючи це, профільне управління департаменту почало масштабну рекламну кампанію «Сім'я важливіше» на платформах соціальних мереж «Facebook», «Telegram», «Instagram» і в пошуковій системі «Google». Щоб боротися з сучасними трендами і підвищити цінність інституту сім'ї, на платформах розміщується інформація і повідомлення, в яких підкреслюється важливість кожної сім'ї», - йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, з сім'ї, як найважливішої цінності, починається все: «Сім'я - це місце, де народжується життя... Гармонія в сім'ї, в стосунках з коханими вимагає докладання певних щоденних зусиль. Тільки ми самі можемо втілити свої мрії в реальність, адже сім'я - це найбільше щастя, яке людина може створити сама».

«Ми хочемо, щоб наш Харків був містом щасливих сімей. Містом, в якому хочеться прожити все життя», - підкреслюють організатори проєкту.

Що стосується статей онлайн, то вони, як стало відомо, матимуть корисну інформацію про сімейні цикли, труднощі сімейного життя і як їх долати, а також психологічні тести для сімейних пар, які допоможуть дізнатися і зрозуміти один одного.