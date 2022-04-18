У Харкові почали масштабну рекламну кампанію «Сім'я важливіше»

Для того, щоб підвищити цінність інституту сім'ї, в Харкові запустили онлайн-проєкт «Сім'я важливіше», в рамках якого було створено інтернет-портал з корисною інформацією.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради з посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту.
За словами організаторів, з сім'ї, як найважливішої цінності, починається все: «Сім'я - це місце, де народжується життя... Гармонія в сім'ї, в стосунках з коханими вимагає докладання певних щоденних зусиль. Тільки ми самі можемо втілити свої мрії в реальність, адже сім'я - це найбільше щастя, яке людина може створити сама».
Що стосується статей онлайн, то вони, як стало відомо, матимуть корисну інформацію про сімейні цикли, труднощі сімейного життя і як їх долати, а також психологічні тести для сімейних пар, які допоможуть дізнатися і зрозуміти один одного.
З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті проєкту «Сім'я важливіше».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі