До "Гвардії наступу" заявки подали вже 600 українок

14:36 09 лютого Київ, Україна

Наразі до формування нових штурмових бригад у рамках проєкту "Гвардія наступу" виявили бажання долучитися тисячі людей, серед яких не менше шести сотень жінок.



Про це розповіли в уряді.

"Гвардія наступу" - рекрутинговий проєкт МВС, ідея якого, як розповідали в міністерстві, належала загиблому голові відомства Денису Монастирському.

Бригади, що склалися, займатимуться виключно деокупацією територій під час контрнаступів. За задумом авторів ідеї, бригади ЗСУ мають пробивати фронт та максимально швидко просуватися вперед, а працювати у звільнених населених пунктах саме бригади із “Гвардії наступу”.

“У нас сьогодні велика кількість патріотично налаштованих людей, які зі зброєю у руках готові захищати країну. Середній вік кандидатів – 33 роки, найстаршому – 69 років”, – розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Через сайт заявки подали 10,5 тисячі осіб, через ЦНАП – 6,5 тисячі, по телефону гарячої лінії проконсультували ще 3,5 тисячі.



Щодо шести сотень жінок, які подали заявки, то міністр каже, що вони "зможуть працювати і в медичних, і в логістичних підрозділах, і в розвідувальних бригадах".



Подати заявку можна онлайн, заповнивши анкету на сайті. Вже за годину, як обіцяють у МВС, передзвонить оператор і проконсультує, до якого з понад 140 пунктів рекрутингу потрібно підійти.



Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, скласти психологічний та фізичний тест, а після успішного проходження його зараховують до обраної бригади. Для бійців цих бригад зберігають пільги для військовослужбовців та поліціянтів.