До "Гвардії наступу" заявки подали вже 600 українок

14:36 09 лютого Київ, Україна

Наразі до формування нових штурмових бригад у рамках проєкту "Гвардія наступу" виявили бажання долучитися тисячі людей, серед яких не менше шести сотень жінок.

Про це розповіли в уряді.
 
"Гвардія наступу" - рекрутинговий проєкт МВС, ідея якого, як розповідали в міністерстві, належала загиблому голові відомства Денису Монастирському.
 
Бригади, що склалися, займатимуться виключно деокупацією територій під час контрнаступів. За задумом авторів ідеї, бригади ЗСУ мають пробивати фронт та максимально швидко просуватися вперед, а працювати у звільнених населених пунктах саме бригади із “Гвардії наступу”.
“У нас сьогодні велика кількість патріотично налаштованих людей, які зі зброєю у руках готові захищати країну. Середній вік кандидатів – 33 роки, найстаршому – 69 років”, – розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Через сайт заявки подали 10,5 тисячі осіб, через ЦНАП – 6,5 тисячі, по телефону гарячої лінії проконсультували ще 3,5 тисячі.

Щодо шести сотень жінок, які подали заявки, то міністр каже, що вони "зможуть працювати і в медичних, і в логістичних підрозділах, і в розвідувальних бригадах".

Подати заявку можна онлайн, заповнивши анкету на сайті. Вже за годину, як обіцяють у МВС, передзвонить оператор і проконсультує, до якого з понад 140 пунктів рекрутингу потрібно підійти.

Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, скласти психологічний та фізичний тест, а після успішного проходження його зараховують до обраної бригади. Для бійців цих бригад зберігають пільги для військовослужбовців та поліціянтів.
“Вони будуть серед однодумців. Там будуть якісні командири, які мають бойовий досвід та зберігають особовий склад”, – обіцяв Клименко.