В Гугл перекладачі може з'явитися кримськотатарська мова

Мінінтеграції України звернулося до компанії Google з проханням додати в сервіс Google Translate кримськотатарську мову.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в середу, 9 грудня.
До процесу напрацювання максимального масиву текстів кримськотатарською готове підключитися кримськотатарське суспільство.
У листі Мінреінтеграції за підписом віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на адресу корпорації і її офіційного офісу в Україні йдеться про те, що кримськотатарська мова (Qırımtatar tili, лат. Crimean Tatar language) є мовою одного з корінних народів України і невіддільним елементом його ідентичності і етнокультурної цілісності.
В Україні кримськотатарською мовою говорять понад 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також в невеликих громадах США і Канади.
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