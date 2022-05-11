В Гугл перекладачі може з'явитися кримськотатарська мова

18:09 09 грудня Київ, Україна

Мінінтеграції України звернулося до компанії Google з проханням додати в сервіс Google Translate кримськотатарську мову.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в середу, 9 грудня.



До процесу напрацювання максимального масиву текстів кримськотатарською готове підключитися кримськотатарське суспільство.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України звернулося до корпорації Google LLC з проханням включити кримськотатарську мову в сервіс Google Translate", - йдеться в повідомленні.

У листі Мінреінтеграції за підписом віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на адресу корпорації і її офіційного офісу в Україні йдеться про те, що кримськотатарська мова (Qırımtatar tili, лат. Crimean Tatar language) є мовою одного з корінних народів України і невіддільним елементом його ідентичності і етнокультурної цілісності.

"Переконані, що інтеграція кримськотатарської мови в сервіс Google Translate буде сприяти збільшенню кількості носіїв кримськотатарської мови, забезпечить сприятливі умови для розширення сфер застосування мови, зокрема, шляхом її популяризації за межами етнічної групи, буде стимулювати вивчення кримськотатарської мови представниками інших етносів, в кінцевому підсумку стане великим внеском до культурної спадщини корінного кримськотатарського народу і України в цілому", - повідомив Резніков.

В Україні кримськотатарською мовою говорять понад 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також в невеликих громадах США і Канади.