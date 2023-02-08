У ДСНС розповіли про допомогу Туреччині

16:52 08 лютого Київ, Україна

Україна направила до Туреччини найбільш підготовлених спеціалістів, які вміють працювати під час землетрусів та техногенних завалів, щоб надати допомогу у пошуках уцілілих громадян після масштабного землетрусу 6 лютого.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Демчук.



Враховуючи особливості та характер руйнувань, основне завдання українських рятувальників — шукати та рятувати уцілілих громадян під завалами та надавати їм медичну допомогу.

“Перше завдання – порятунок. Це першочергове навіщо сформували загін. Обладнання, сформоване у складі загону, у тому числі 10 собак, усе було спрямоване для того, щоб ефективно здійснювати пошук та порятунок людей під завалами”, — сказав Демчук.

За його словами, команда, яка була сформована ДСНС, попередньо мобілізована на 10 діб. Але з огляду на оперативну обстановку, яка буде на території Туреччини, окремо вирішуватимуть, скільки там буде команда, пояснив Демчук. Він додав, що на державному рівні ДСНС координує свою діяльність із дипломатичними установами Туреччини, а також посольством України в Туреччині. Є взаємодія з агентством Турецької Республіки, яке відповідає за ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.

“У нас є координатори з їхнього боку, у нас є особи, які вже визначені щодо взаємодії з нашим підрозділом. Процес відбувається у цілодобовому режимі у постійній комунікації”, - сказав Демчук.

Моніторинг українських громадян у Туреччині здійснюється Міністерством закордонних справ України, сказав Демчук.

“Ми з ними у постійній комунікації. Наразі, за інформацією МЗС, надійшло 65 звернень щодо відсутності наших громадян чи невиходу на зв'язок. За результатами заходів, вжитих нашими дипломатами, з 38 особами вже встановлено зв'язок та місцезнаходження. Наразі є інформація про 27 осіб, з якими ще не встановлений зв'язок. Усі питання знаходяться на контролі у МЗС, з яким ми здійснюємо обмін інформацією. Інформація щодо двох загиблих не була підтверджена”, - сказав Демчук.

Він пояснив, що на війні українські рятувальники набули неоціненного досвіду.

“Напевно, на сьогодні найбільший у світі. І це наголошують наші міжнародні партнери. Команда, що відбула, має практичний досвід у пошуку людей під завалами. Ці люди неодноразово брали участь на території України під час війни у пошуках та порятунку людей у різних куточках нашої країни. Цей досвід дозволить ефективно працювати на території Туреччини", - сказав надзвичайник.

Він додав, що коли формувався загін допомоги Туреччині, враховувався фактор готовності проводити роботи на території України.

“Усі моменти враховано. Хочу запевнити, що здатність ДСНС у жодному разі не погіршилася. Служба готова виконувати завдання щодо призначення на території нашої держави. Загін, що відбув, він не вплинув на зниження готовності ДСНС”, — сказав Демчук.

Що говорять у ДСНС про масштаби землетрусу в Туреччині та Сирії

“Такого масштабу землетрусу не відбувається щодня. Це факт. Вони відбуваються дуже рідко. Якщо за шкалою Ріхтера, то такої сили землетрус вважається дуже сильним. На території Туреччини фіксувалися поштовхи до 8 балів. Це була надзвичайно складна ситуація та надзвичайно масштабний землетрус”, – пояснив Демчук.

Як повідомив представник ДСНС, наразі понад 60 тисяч осіб беруть участь у ліквідації наслідків землетрусу.