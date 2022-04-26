У Грузії стартували навчання Agile Spirit за участю українських ВМС

13:12 26 липня Київ, Україна

Міжнародні навчання Agile Spirit проходять в Грузії вже вдесяте. Вони почалися сьогодні і триватимуть до 6 серпня, в навчаннях задіяно 5 локацій, 2 500 військовослужбовців і 15 країн.

Про це повідомило напередодні Міноборони Грузії.



Участь у навчаннях візьмуть понад 2500 військовослужбовців з 15 країн: Грузії, США, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Румунії, Польщі, Іспанії, Туреччини, України, Великобританії, Канади, Італії та Азербайджану.



Зазначено, що метою навчань є підвищення оперативної сумісності між підрозділами НАТО і країнами-партнерами, поліпшення і посилення оперативних можливостей в плануванні і виконанні операцій в багатонаціональному середовищі, розвиток багатонаціональної готовності і співробітництва в галузі безпеки.



Минулого тижня для участі в навчаннях в грузинський порт Поті прибули десантний корабель Юрій Олефіренко і патрульний катер Слов'янськ ВМС України.



Навчання Agile Spirit в Грузії проходять вдесяте. Цього року театр дій буде розширено до п'яти локацій. Зокрема, вперше буде проведена комбінована повітряно-десантна операція за участю військових з Грузії, США, Великобританії, Польщі та Великобританії.