У Грузії сім'ї біженців з України зможуть отримати додаткові виплати

15:41 13 січня Київ, Україна

Сім'ям з дітьми, які переїхали до Грузії з України після початку бойових дій, виплачуватимуть додатково по 470 ларі (близько 172 доларів) на кожну дитину, пише видання "Кавказький вузол".



Влада Грузії оголосила про рішення виділити за підтримки Дитячого фонду ООН фінансову допомогу сім'ям дітей з України. Зокрема, по 470 ларі на дитину отримають сім'ї, які приїхали з України до Грузії після 1 лютого 2022 року.



Для отримання допомоги батьки або інші законні представники дитини повинні звернутися до відділень Агентства соціального обслуговування за місцем проживання до 1 березня. З собою потрібно мати паспорт, а також паспорт чи свідоцтво про народження дитини.



25 жовтня 2022 року міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі повідомив, що програму допомоги українським біженцям продовжено на пів року.



Програма підтримки біженців з України, яку з 15 липня 2022 року реалізує Агентство у справах переселенців, передбачає соціальну допомогу, а також щомісячні виплати 300 ларі (близько 110 доларів), які частково покривають орендну плату за житло. Станом на 25 жовтня 2022 року допомогу з орендною платою в 300 ларі щомісяця отримували 500 сімей, також понад 1050 осіб отримували щомісячну соціальну допомогу.