У ДПСУ попередили про черги на кордоні з Польщею

12:14 19 грудня Київ, Україна

Напередодні новорічних свят пасажиро-транспортний потік на українсько-польському кордоні збільшився на 10-12%. Через погіршення погоди та відключення електроенергії можлива нестабільна робота електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.



Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ). Наголошується, що на 11 ранку 19 грудня пункти пропуску на західному кордоні України працюють у штатному режимі.

"Прикордонники докладають зусиль щодо якнайшвидшого оформлення пасажирів та транспортних засобів, особливо з урахуванням низьких температур. Зазначимо, що традиційно із наближенням Різдвяних та Новорічних свят, а також у вихідні, на українсько-польському кордоні відзначається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Протягом вихідних інтенсивність руху зросла на 10-12%”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці лише у пунктах пропуску "Угринів" та "Краківець" спостерігаються черги близько 30-40 легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі, перед "Устилугом" ще близько 60. У пункті пропуску "Шегині" 50 легковиків очікують у черзі в'їзду в Україну. Також є черги по кілька сотень вантажівок, в обох напрямках, у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".



У пресслужбі також зазначили, що через погодні умови на вузьких відрізках дороги, де стоять важковози, можливий ускладнений проїзд та рух транспорту зустрічними смугами.



Водночас на кордонах на Закарпатті та Чернівецькій області накопичення пасажирського транспорту немає. Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.



Також ДПСУ рекомендує враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії.