У Державній інспекції архітектури та містобудування прозвітували про результати роботи

10:33 25 січень Київ, Україна

За 4 місяці роботи Державна інспекція архітектури та містобудування провела колосальну роботу, опрацювавши тисячі документів щодо розвитку громад. В цей час видано 500 сертифікатів про початок експлуатації об'єктів та понад 1500 дозволів на будівництво.



У Міністерстві розвитку громад та територій розповіли про результати роботи ДІАМ. Зокрема, Олексій Чернишов прозвітував за пройдений період.



За його словами, крім позитивних показників, є також порушення. Окремо наголошується на кількості відмов у дозволі на будівництво об'єктів, що досягла 600, і ще 700 відмовили в сертифікації на експлуатацію.



Чернишов наголосив, що завдяки цифровізації адміністративних послуг усі процеси проходять прозоро, а рішення ДІАМ – оперативно. «Суттєво скорочено час очікування відповіді на заявку учасників будівельного ринку, а також час на перевірку об'єкта перед його здаванням в експлуатацію. Майже 100% заявок інспектори опрацьовують протягом доби», - поділився міністр.



Він додав, що надалі подібні процедури перевірок продовжаться, щоб усе було автоматизовано без особистої присутності співробітника інспекції. При цьому він вважає, що відсутність людського фактора вкрай важлива для боротьби з корупцією, маючи на увазі саме реформи, пов'язані з містобудуванням.



Чиновник акцентує увагу на тому, що завдяки новій системі ДІАМ змогла забезпечити план на 2022 рік та спрогнозувати його результати, не вдаючись до безпідставних візитів на об'єкти з метою перевірок.