У Держстаті розповіли, у якій сфері найвищі зарплати

08:45 03 січень Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики, середня заробітна плата за листопад 2021 року вище у 2,4 раза (на 19,2%) мінімальної цього ж місяця позаминулого року, і склала 14,282 гривні.



Більше того, ці дані вказують на те, що середній оклад листопада вище на 1,7% жовтневого.



Відомо, що українці зі сфери інформації та комунікацій у середньому отримали за листопад 27 141 гривню, що перевищує на 28,8% показники аналогічного періоду 2020 року.



Друге місце за високими зарплатами в Україні належить працівникам фінансової та страхової діяльності, і становить 23 419 гривень, або на 17,7% вище за показник 2020 року.

І третю позицію займає область державного управління та оборони — 19 917 гривень, що вище на 15%, ніж позаминулого року.



Найнижчі зарплати за листопад 2021 року отримали співробітники, які займаються тимчасовим розміщенням та організацією харчування, — 8 824 гривні. Однак і цей показник вищий за попередній практично на 40% (39,4%).

За ними слідують оклади, отримані від угод з нерухомим майном — 11 281 гривня, що вище на 21,8%, а також з індустрії адміністративного та допоміжного обслуговування, — 11 444 гривні або на 13,05% вище за листопад 2020 року.