У Держстаті розповіли про борги українців за комунальні послуги

20:11 12 березень Київ, Україна

У поточному році зросли і нарахування за комунальні послуги, і борги українців за ці послуги.

Про це свідчать дані Держслужби статистики.



Згідно з їхніми даними, в січні нарахування за комуналку склали 30,8 млрд грн, що на 10% більше, ніж в грудні.



Населення за місяць сплатило 23,9 млрд грн (77,7% нарахованих за цей період сум).



Станом на 31 січня заборгованість населення за поставку і розподіл газу склала 34,4 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд грн, за поставку і розподіл електроенергії - 7,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,9 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,3 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.



Відзначимо, в грудні заборгованість за комуналку зросла на 7,5 мільярда, а в листопаді - на 10 млрд. Перед опалювальним сезоном заборгованість становила 54,3 млрд грн.