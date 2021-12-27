У Держстаті розрахували вартість Великоднього кошика - 2021

10:21 19 квітень Київ, Україна

Згідно з науковими підрахунками, традиційний Великодній кошик в поточному році в порівнянні з попереднім, подорожчає на 160 грн і становитиме близько 780 грн. У 2020 році набір продуктів для святкування оцінювали в 620 грн.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.



Як повідомляє пресслужба ННЦ "Інститут аграрної економіки" в понеділок, вартість основної складової Великоднього кошика - паски домашньої випічки - складе близько 120 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже "її ціна залежить від складових і декору випічки".

"Зростання вартості паски обумовлене декількома факторами. З одного боку, це подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, з іншого - зростання цін на зернові культури та тваринницьку продукцію через зменшення світового врожаю зернових, збільшення вартості енергоресурсів, а також сплеск цін на харчові продукти через введення карантину в зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19", - зазначив Лупенко.

За розрахунками вчених, крім паски, в Великодній кошик входять також яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль, які також подорожчали в порівнянні з минулим роком.



"Несподівано дорогою складовою святкового кошика 2021 року стали яйця - 38 грн за десяток, що на 90% більше, ніж в березні минулого року", - йдеться в повідомленні.



У ньому наголошується, що традиційно дорогими будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) і буженина (0,5 кг) - 135 грн з розрахунку 230-280 грн за 1 кг. У порівнянні з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 22,7%, а домашньої ковбаси - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обійдеться в 50 грн з розрахунку 90-132 грн за 1 кг.



"Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). м'який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Ціна хрону (250 г) - 14 грн, тобто залишилася на рівні минулого року - 10-15 грн і залежить від виробника і смакових складових", - повідомляють в ННЦ.



Там додають, що при наповненні Великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино - його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн або на 20,2% більше вартості кошику такого ж складу в 2020 році.



"Таке зростання обумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема, яблук, а також збільшенням ціни на плодові вина. У порівнянні з 2020 роком ціна яблук зросла на 42,9% і становить 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Середня ціна по Україні на овочі залишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн)", - йдеться в повідомленні.



У ньому уточнюється, що за пляшку церковного вина "Кагор" в середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).



"Певна частина українців зазнала відчутних фінансових втрат в умовах карантинних заходів і змушені економити, в тому числі на підготовку до Великодня. Перш за все, це можливо коштом найбільш дорогої частини Великоднього кошика - домашньої ковбаси, буженини, сиру. Також істотно можна заощадити на зменшенні кількості продукту в кошику. У той самий час загальна вартість Великоднього кошика становить 6-7% середньомісячної заробітної плати пересічного українця і 20-22% середньої пенсії, тобто доступна для переважної більшості наших співгромадян", - повідомляють вчені.



Розрахунок вартості Великоднього кошика в 2021 році зроблено Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках і в супермаркетах в середньому по регіонах на 1 квітня 2021 року.