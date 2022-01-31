У Держслужбі зайнятості заявили про зменшення безробітних громадян

07:59 14 травень Київ, Україна

Січень-квітень 2021 року показав зменшення кількості безробітних громадян на 12% в порівнянні з січнем-квітнем 2020 року, коли пандемія тільки почалася і багато людей втратили робочі місця.

Такі дані озвучили в Держслужбі зайнятості на пресконференції у четвер, 13 травня.

"Якщо порівнювати з минулим роком - то констатуємо стабілізацію на ринку праці. Зараз на 12% менше безробітних, ніж за аналогічний період в 2020 році. Вакансій така ж кількість. Якщо на початку 2021 року на 1 вакансію претендували 12-14 осіб, то зараз - приблизно 6 осіб, - уточнила начальниця управління надання послуг населенню Департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Інна Бондіні.

У той самий час, підкреслила вона, "це усереднений показник і залежить від регіону і галузі економіки". Крім того, ситуація може відрізнятися і на відкритому ринку праці.