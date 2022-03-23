У Держпродспоживслужбі мають намір щодня моніторити ціни на соціально значущі продукти

06:38 23 березня Київ, Україна

Держпродспоживслужба має намір щоденно моніторити встановлені суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі ціни на соціально значущі товари.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомила пресслужба Держпродспоживслужби України.



Мова йде про близько 30 видів продукції, серед яких борошно пшеничне, макаронні вироби, хліб, крупи гречана та вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло, яйця курячі, масло, цукор морква, картопля, етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, бензин (марки А-92, А-95), дизельне паливо та ін.



У відомстві розраховують, що суб'єкти господарювання "не допустять необґрунтованого підвищення цін на ці товари у період воєнного стану країни".