У Держприкордонслужбі розповіли про нові правила перетину кордону України

16:36 29 березень Київ, Україна

Нові правила в'їзду в Україну передбачають наявність негативного ПЛР-тесту для іноземців, а також медстраховки, незалежно від того, прибули вони з країн "червоної" або "зеленої" зон.

ПЛР-тест на коронавірус повинен був зроблений не пізніше, ніж за 72 години (раніше було до 48 годин). Про це сказав в ході онлайн-брифінгу начальник управління організації прикордонного контролю Державної прикордонної служби Юрій Лисюк.



Винятками з цього правила є:

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України і мають посвідку на постійне проживання в Україні;

особи, визнані біженцями;

співробітники дипломатичних представництв і консульських установ;

представники офіційних міжнародних місій, акредитованих в Україні організацій, і члени їхніх сімей.

Під виключення також потрапляють водії вантажівок і автобусів; члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден; члени поїзних і локомотивних бригад; військовослужбовці, які беруть участь в заходах, пов'язаних з підготовкою підрозділів Збройних сил України.





Внесено зміни в правила перетину іноземцями та особами без громадянства контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні з тимчасово окупованими територіями. Зокрема, таким особам, які постійно проживають в Україні, співробітникам представництв, офіційних міжнародних організацій та акредитованих в Україні місій не потрібно мати поліс страхування.

Лисюк додав, що МОЗ тепер не формує списки "червоних" і "зелених" країн, і всім українцям, які повертаються в Україну, потрібно вирушати на самоізоляцію.



У виключення з цього правила потрапляють громадяни, які мають негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 48 годин, а також діти віком до 12 років. Також не потрібна самоізоляція для водіїв вантажівок і автобусів, які здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, а також для осіб, які перевозять стовбурові клітини для трансплантації.



Аналогічні правила щодо самоізоляції діють для громадян України та іноземців, які прибувають з тимчасово окупованих територій. Тут під виключення потрапляють діти до 12 років, абітурієнти та студенти розташованих на підконтрольній території вишів, батьки студентів, а також громадяни України, які бажають зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній території.



Постанова Кабміну про зміни правил перетину кордону набула чинності 23 березня. Ці правила будуть діяти до 30 квітня 2021 року.