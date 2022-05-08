У Держприкордонслужбі розповіли, чим займалися спецпризначенці на навчаннях. ФОТО

18:13 03 серпня Київ, Україна

Закінчилися двотижневі навчання спецпризначенців різних спецпідрозділів, вони проходили на відкритій місцевості в умовах, максимально наближених до реальних.



Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 3 серпня.



На островах Первомайський, Березань і на Тендрівській косі тренувалися представники спецпідрозділів морської охорони Держприкордонслужби, Військово-морських сил, Сил спецоперацій ЗСУ, Нацгвардії, поліційного Корду, ДБР і Управління держохорони.



Спецпризначенці відпрацьовували дії у нестандартній ситуації поблизу місця дислокації; плавали на 500 і 1000 метрів; надавали першу допомогу аварійному водолазу; проводили водолазні спуски і роботи на малих і середніх глибинах; тренувалися на підводне орієнтування і зв'язок; обстежили підводну частину корпусу затонулого судна вночі.



Вперше збори проводилися відразу в трьох різних локаціях, також вперше відпрацьовувався і такий широкий спектр різновидів штурмових і водолазних спусків.



"Занурення біля Первомайського відбувалися в умовах обмеженої, а іноді фактично нульової видимості... А підводна частина навколо острова Березань переважно скеляста, з величезними валунами - в таких умовах ми тренувалися вперше", - розповів командир відділу спеціальних дій Одеського загону морської охорони.



Під час тренувальних спусків з вертольота бійці відточували навички безпарашутного десантування в воду штурмовим способом і на суші - за допомогою системи "адаптер" і з використанням спеціальних спускових пристроїв.



Під час стрілянини з борта малого катера Бриг моряки-прикордонники відточували вогонь по морській цілі, переслідування і вогонь по судну-порушникові, висадку групи на необладнане узбережжя.