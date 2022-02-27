У Держприкордонслужбі розповіли, як виїхати за кордон на своєму авто

12:42 27 лютий Київ, Україна

Українців, які виїжджають в інші країни машинами, можуть не пропустити через кордон. Причиною тому відсутність полісу страхування – зеленої карти. Про це було попереджено у Державній прикордонній службі України.



«У зв'язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть на автомобілі. Останніми днями у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування – «зеленої картки», – йдеться у повідомленні.



Держприкордонслужба нагадує, що «зелена карта» – це обов'язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон своїм автомобілем.



«Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону», – додали у відомстві.