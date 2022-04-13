У Держдумі вирішили вчити насильно вивезених до Росії українських дітей російською мовою

Депутати Держдуми мають намір організувати курси російської мови для дітей, насильно вивезених до Росії з території України.
Про це заявила голова Комітету Ради Федерації з науки, освіти та культури Лілія Гумерова.
Раніше стало відомо, що Міносвіти Росії готує угоди з ЛДНР про передачу в російські сім'ї дітей-сиріт, вивезених з України, у тому числі з окупованих територій. Не уточнюється, чи йдеться про тимчасове піклування чи усиновлення.
Найближчим часом необхідні документи планують направити до Мін'юсту, МЗС та органів опіки та піклування «ЛДНР».
Як відомо, Росія вивозить до себе українців з окупованих територій, при цьому російські війська унеможливлюють евакуацію до спокійних регіонів України або на Захід.
Як стало відомо, депортованих українців розселяють у депресивні регіони , також їх направляють до Сибіру та за Полярне коло.
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