У Держдумі вирішили вчити насильно вивезених до Росії українських дітей російською мовою

17:24 13 квітня Київ, Україна

Депутати Держдуми мають намір організувати курси російської мови для дітей, насильно вивезених до Росії з території України.

Про це заявила голова Комітету Ради Федерації з науки, освіти та культури Лілія Гумерова.

«Багато хлопців не володіють російською мовою достатньо для освоєння нашої загальноосвітньої програми. У літній період профільним відомством будуть організовані курси, до цієї роботи будуть включені студенти, старшокласники, вожаті», - сказала вона.

Раніше стало відомо, що Міносвіти Росії готує угоди з ЛДНР про передачу в російські сім'ї дітей-сиріт, вивезених з України, у тому числі з окупованих територій. Не уточнюється, чи йдеться про тимчасове піклування чи усиновлення.

«У нас проводиться велика робота з розробки міжнародних угод, що дозволяють передавати дітей, які прибули в сім'ї російських громадян.. Хочу зазначити, що нині нами підготовлено перші два такі проекти угод, і [вони] перебувають уже на правовій експертизі всередині міністерства освіти», — заявила директор департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Лариса Фальковська.

Найближчим часом необхідні документи планують направити до Мін'юсту, МЗС та органів опіки та піклування «ЛДНР».





Як відомо, Росія вивозить до себе українців з окупованих територій, при цьому російські війська унеможливлюють евакуацію до спокійних регіонів України або на Захід.