У держлікарні Болгарії проводили незаконні трансплантації органів

За інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров'я Болгарії, виявлені факти проведення незаконних операцій з пересадки нирок. Трансплантації проводилися в державній Лозенецькій лікарні. Пацієнтам незаконно пересаджували органи від нібито родичів з України і Молдови.

У відомство надійшли документи, що містять інформацію про те, що в період з 2019-го по 27 квітня 2021 року в Лозенецькій лікарні провели 14 трансплантацій нирки від живого донора. Всі донори - громадяни України і Молдови, а одержувачами органів були громадяни Оману, Ізраїлю та інші.

Згідно з вимогами болгарського законодавства, трансплантація від живого донора можлива лише в разі спорідненості між донором і реципієнтом. Зараз МВС країни перевіряє, чи були родинні зв'язки у випадках донорства в Лозенецькій лікарні.

Тимчасовий виконавець обов'язків міністра охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров на пресконференції розповів, що в цій лікарні донори вказувалися племінниками громадян Ізраїлю, Японії, Німеччини, Оману. На його думку, є всі підстави вважати, що ці люди не пов'язані один з одним, зазначає "Вільна Європа".

Кацаров додав, що принаймні в деяких випадках із зацікавлених країн надходила інформація про те, що одержувачі органів не є їхніми громадянами.

Крім цього, в лікарні виявили ще низку порушень, у тому числі фінансові махінації. У зв'язку з цим глава Мінохоронздоров'я розпустив раду директорів установи.