У держлікарнях з'являться психотерапевти та клінічні психологи - МОЗ

16:19 02 листопада Київ, Україна

В українських лікарнях незабаром з'являться нові фахівці, а саме клінічні психологи та психотерапевти. Відповідний наказ було підписано у МОЗ.

Як отримати направлення до цих професіоналів, розповів Сергій Убогов, керівник департаменту медичних кадрів МОЗ України.



Наказ МОЗ

До роботи на посаді "клінічний психолог" допускаються професіонали, які здобули ступінь магістра (спеціаліста) за спеціальністю "Психологія". До 1 січня 2026 р. вони мають пройти спеціалізацію за спеціальністю "Клінічна психологія".



До роботи на посаді "психотерапевт" можуть бути допущені професіонали, які здобули ступінь магістра (спеціаліста) за спеціальністю "Психологія" та пройшли спеціалізацію за спеціальністю "Клінічна психологія" з подальшою спеціалізацією за спеціальністю "Психотерапія".



В яких лікарнях з'являться такі фахівці

Психологи давно працюють у закладах охорони здоров'я України. Але вони не почувалися повноцінними членами медичної спільноти.

"Для того, щоб віднести їх до професіоналів з вищою медичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я й були введені такі посади", - коментує Сергій Убогов.

За його словами, ці посади відповідають міжнародному класифікатору професій і передбачають, що крім звичайної освіти ступеня "магістр" психологи повинні проходити спеціалізацію з клінічної психології або психотерапії для того, щоб більш ефективно та якісно надавати допомогу пацієнтам.

"Все відбувається за аналогією з лікарями. Якщо лікар закінчує медичний університет та отримує диплом, він ще не може повноцінно працювати лікарем, йому потрібно пройти спеціалізацію та отримати сертифікат. Так і психологи, щоб стати клінічним психологом чи психотерапевтом, повинні пройти цикл спеціалізації – це може бути як 4, так і 6 місяців. Після цього можна говорити, що вони мають ці компетенції", — розповідає Сергій Убогов.

За словами Сергія Убогова, специфіка спеціалізації – це практико-орієнтоване навчання – більше практики, ніж теорії. Оскільки у наших лікарнях вже працюють психологи, ми їм даємо на проходження циклу спеціалізації 3 роки. Вони можуть призначатись на ці посади до 2026 року, але паралельно проходити навчання.



Як звернутися до цих фахівців

Ви можете звернутися до психотерапевта або психолога у напрямку від сімейного лікаря, або, якщо це стаціонарне лікування, лікар може запропонувати таку допомогу.