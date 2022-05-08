У Держагентстві з розвитку туризму назвали напрямки для іноземних туристів

16:37 03 серпня Київ, Україна

Сьогодні Україна тільки розвивається як країна, відкрита для туризму. Тому до гідного прийому іноземних гостей готові тільки Київ, Львів, Одеса, Карпати і Чорнобиль.

Про це розповіла глава Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів в ході форуму "Україна 30" у вівторок, 3 серпня.



"Досвід міст є дуже важливим, і для нас важлива кооперація з містами. Наприклад, зі Львовом, Одесою ми сьогодні рухаємося в одному напрямку, ми працюємо над просуванням цих локацій. На сьогодні для іноземного туриста ми маємо готовими тільки п'ять дестинацій: Київ, Львів, Одеса, Карпати і Чорнобиль", - сказала Олеськів.



За її словами, інші напрямки необхідно розвивати для внутрішнього туриста, на що і спрямована кампанія Подорожуй Україною.