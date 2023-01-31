У містах Європи запрацювали 11 пунктів збору техніки для українців

16:19 31 січня Київ, Україна

У 11 містах країн Європи розпочали свою роботу хаби збору техніки для постраждалих від війни українців у рамках ініціативи Laptops for Ukraine.



Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.



Зазначається, що будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти участь у збиранні ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від збройної агресії росії.



Наразі хаби збору техніки встановлені у таких містах Європи: