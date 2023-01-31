У містах Європи запрацювали 11 пунктів збору техніки для українців

16:19 31 січня Київ, Україна

У 11 містах країн Європи розпочали свою роботу хаби збору техніки для постраждалих від війни українців у рамках ініціативи Laptops for Ukraine.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

Зазначається, що будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти участь у збиранні ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від збройної агресії росії.

Наразі хаби збору техніки встановлені у таких містах Європи:
  • Париж
  • Трієр
  • Гранада
  • Ойпен
  • Антверпен
  • Брюссель
  • Карлові Вари
  • Прага
  • Любляна
  • Таллінн
  • Орадя.