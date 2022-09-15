У Німеччині знизилася готовність допомагати українським біженцям – опитування

13:00 15 вересня Київ, Україна

Напад росії на Україну викликав у Німеччині хвилю готовності допомогти українським біженцям, яка триває й досі. Однак, згідно з опитуванням Німецького центру досліджень інтеграції та міграції (DEZIM), бажання допомагати дещо знизилося.



Про це свідчать результати двох опитувань DPA, результати яких наводить BILD.



Як показує дослідження, на початку березня кожен четвертий німець (27%) був готовий тимчасово прийняти біженців з України вдома, зараз ця частка впала до 17%.



Примітно, що влітку майже кожен другий (47%) міг уявити роботу волонтером для біженців із України. У березні було 58%.



Дещо знизилася і готовність жертвувати гроші для біженців з України. У березні 69% опитаних були готові зробити це. Влітку готовність жертвувати становила 58%.

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило наймасштабнішу міграційну кризу з часів Другої світової війни. За даними ООН, через війну майже третина населення України залишила свої будинки.



Крім того, наприкінці минулого року 36,5 мільйона дітей у світі були змушені залишити свої будинки через конфлікти, насильства та інші кризи. Це найбільша кількість дітей-біженців з часів Другої світової війни, але ці цифри не охоплюють осіб, які стали біженцями через російську агресію в Україні.