У Генштабі прокоментували військовий облік жінок-медиків

15:33 15 вересня Київ, Україна

Генеральний штаб станом на цей момент не потребує жінок-медиків на фронті. Йдеться про постановку їх на облік у військкоматі.





За її словами, йдеться про норму щодо жінок з медичною освітою. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону "Єдині новини", коментуючи військовий облік жінок-медиків.За її словами, йдеться про норму щодо жінок з медичною освітою.

"Вона була прийнята Верховною Радою, це на рівні закону. Генеральний штаб тоді і зараз запевняє, що вони не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік - це не означає мобілізацію», — сказала Маляр.

За словами Маляр, на фронті немає жінок, які там перебувають без їхньої згоди.

"Тобто навіть якщо жінка є військовослужбовцем, то ті 5 тисяч, які знаходяться на передньому краї, це жінки, які дали згоду на це", - сказала Маляр.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку та з 1 жовтня мають з'явитися до ТЦК та пройти всі необхідні процедури. Цього вимагають ухвалені минулого року Верховною Радою зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.