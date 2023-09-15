У Генштабі прокоментували військовий облік жінок-медиків

Генеральний штаб станом на цей момент не потребує жінок-медиків на фронті. Йдеться про постановку їх на облік у військкоматі.
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону "Єдині новини", коментуючи військовий облік жінок-медиків.
За її словами, йдеться про норму щодо жінок з медичною освітою.
За її словами, йдеться про норму щодо жінок з медичною освітою.
За словами Маляр, на фронті немає жінок, які там перебувають без їхньої згоди.
Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку та з 1 жовтня мають з'явитися до ТЦК та пройти всі необхідні процедури. Цього вимагають ухвалені минулого року Верховною Радою зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
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