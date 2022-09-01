У фінському місті Лаппеенранта біля кордонів з рф щодня звучатиме гімн України

20:17 04 серпня Київ, Україна

У місті Лаппеенранта, яке знаходиться недалеко від російського кордону, із завтрашнього дня щодня звучатиме гімн України.

Таким чином, місто хоче продемонструвати свою підтримку українцям.

"Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності і об'єднує українців, що живуть тут, а також інших мешканців Лаппеенранта", - заявив градоначальник Кіммо Ярва.

Національний гімн України лунатиме з даху міського театру у торговому центрі Iso-Kristiina.



Крім того, у Лаппеенранта тепер піднімають український прапор на флагштоку перед мерією та в порту.



У сусідньому місті Іматра гімн України почали вмикати з кінця липня.

Раніше влада міста Лаппеенранта заявила, що розглядає можливість створити в місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до альянсу.

"Були пропозиції, наприклад, щодо аеропорту. Він доступний, якщо Оборонні сили захочуть», – заявив мер міста Кіммо Ярва.

При цьому, за його словами, Лаппеенранта поки що не обговорювала з Оборонними силами, які інвестиції принесе можливе членство в НАТО.



Ярва зазначив, що членство Фінляндії в НАТО дає надію Південній Карелії. Він згадав про безпеку та впевненість для бізнесу.