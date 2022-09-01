У фінському місті Лаппеенранта біля кордонів з рф щодня звучатиме гімн України

У місті Лаппеенранта, яке знаходиться недалеко від російського кордону, із завтрашнього дня щодня звучатиме гімн України.
Таким чином, місто хоче продемонструвати свою підтримку українцям.
Національний гімн України лунатиме з даху міського театру у торговому центрі Iso-Kristiina.
Крім того, у Лаппеенранта тепер піднімають український прапор на флагштоку перед мерією та в порту.
У сусідньому місті Іматра гімн України почали вмикати з кінця липня.
Крім того, у Лаппеенранта тепер піднімають український прапор на флагштоку перед мерією та в порту.
У сусідньому місті Іматра гімн України почали вмикати з кінця липня.
Раніше влада міста Лаппеенранта заявила, що розглядає можливість створити в місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до альянсу.
При цьому, за його словами, Лаппеенранта поки що не обговорювала з Оборонними силами, які інвестиції принесе можливе членство в НАТО.
Ярва зазначив, що членство Фінляндії в НАТО дає надію Південній Карелії. Він згадав про безпеку та впевненість для бізнесу.
Ярва зазначив, що членство Фінляндії в НАТО дає надію Південній Карелії. Він згадав про безпеку та впевненість для бізнесу.
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