У Європі відновили роботи над проектом газопроводу Midcat

Тепер, коли вся Європа усвідомила, наскільки небезпечною для неї стала залежність від російського газу, НАТО відновили роботи над відкладеним колись проектом газового трубопроводу Midcat. Ця газова магістраль пролягатиме між Каталонією та Францією.

Лише три роки тому питання про постачання Європи газом не стояло так гостро. Тоді регулюючі органи Іспанії та Франції закрили проект через нерентабельність, оскільки покладали надії на швидкий розвиток відновлюваних джерел енергії.

Будівництво такого газового трубопроводу може постачати до Центральної Європи газ, видобутий в Алжирі та перероблений на восьми іспанських та португальських заводах з регазифікації.

До тих 7-ми млрд куб. метрів газу, що йдуть магістралями через Країну Басков та Наварру, будівництво Midcat додасть ще стільки ж.

Вкрай зацікавилася будівництво газопроводу Midcat і Німеччина, для якої залежність від російського газу стала "геостратегічною проблемою".