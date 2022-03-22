У Європі зібрали 576 тисяч євро для українських зоопарків

07:29 22 березня Київ, Україна





Частину грошей уже перерахували українським зоопаркам. Вони призначені для поповнення запасів. Європейська асоціація зоопарків та акваріумів зібрала допомогу постраждалим тваринам внаслідок російського вторгнення, про що повідомила на своєму сайті.Частину грошей уже перерахували українським зоопаркам. Вони призначені для поповнення запасів.

Українські зоопарки через війну опинилися у вкрай складних умовах: тварини страждають від відсутності їжі та тепла. Без допомоги людей тварини не здатні евакуюватися, отримати їжу чи зігрітися.



Зокрема, про підтримку із зоопарку "12 Місяців" у Київській області (село Демидів), який опинився під окупацією, благає його засновник Михайло Пінчук.



"Тварини гинуть від голоду, харчуються "залишками від залишків", немає електрики та дизеля для підігріву, під час бомбардування калічаться від паніки, навіть немає ліків приспати тих, хто страждає найбільше", - розповів Пінчук.



Під'їхати до зоопарку важко, бо мости підірвані, а окупанти не пропускають волонтерів із продовольством.



Складна ситуація із забезпеченням тварин також у Василівці у Запорізькій області. Звіринець потребує "зеленого коридору", щоб доставити дизель та корми, потребує реабілітаційного центру для великих хижаків, каже власник зооцентру Олександр Пилишенко.



"Два тижні окупації, 200 жителів, ми вже пережили кілька днів справжнього голоду. Їжі все менше, постійні обстріли. А наш зоопарк споживає свіжого м'яса по 200 кг на день – це більше, ніж київський та рівненський зоопарки разом", – каже Пилишенко.



У Миколаївському зоопарку чотирилапих також посадили на вимушену дієту, урізали раціони, наскільки це можливо, розповідає директор Володимир Топчій.



"Маємо 4000 голів тварин, прогодувати допомагають городяни та волонтери, отримали вантаж із сухим кормом та ліками з Європи. Усі працівники зоопарку виходять на роботу. А деякі буквально живуть на робочому місці”, – повідомив він.