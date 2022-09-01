У Європі припинили мовлення російського телеканалу "НТВ Мир" через антиукраїнську пропаганду

18:17 03 серпня Київ, Україна

Європейський оператор супутникового зв'язку Eutelsat 9В на вимогу французького регулятора Arcom припинив мовлення російського телеканалу НТВ Мир на території Європи через антиукраїнську пропаганду.



Про це пише ВВС News.

За даними регулятора, "НТВ Мир" прагне представити не лише українське керівництво та українську армію, а насамперед українське населення як нібито прихильників нацистської ідеології Третього рейху, які "являють крайню небезпеку".



Неєвропейські супутникові оператори з обмеженішим покриттям продовжують транслювати цей російський телеканал, уточнили в Arcom.

Після вторгнення росії в Україну Eutelsat відключив супутникову трансляцію кількох російських телеканалів на запити ЄС та окремих країн-членів.