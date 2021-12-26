У цьому році фестиваль Atlas Weekend пройде в урізаному форматі

Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend пройде без західних артистів в зв'язку з пандемією COVID-19.
Про це організатори заходу повідомили в Facebook.
Однак фестиваль у 2021 році відбудеться - 6-11 липня на ВДНГ, а також додають один безкоштовний день. Зараз ведуть переговори з українськими та СНД артистами, а також розробляють план для безпечного заходу.
Всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році, а також їх можна обміняти і відвідати фестиваль в цьому році, або ж повернути гроші. Деталі будуть найближчим часом.
Відзначимо, що в цьому році на фестивалі мали виступити такі західні артисти, як група Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J і репер Asap Rocky.
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