У цьому році фестиваль Atlas Weekend пройде в урізаному форматі

16:46 19 квітень Київ, Україна

Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend пройде без західних артистів в зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це організатори заходу повідомили в Facebook.

«Вже зараз ми розуміємо, що більшість західних артистів не зможуть в цьому році прилетіти в Україну, в зв'язку з пандемією COVID-19 і різними карантинними обмеженнями в кожній з країн світу. Тому ми змушені знову прийняти важке рішення і перенести фестиваль Atlas Weekend, в тому форматі і з тим лайнапом, який ми планували в цьому році, на 2022», - зазначили організатори.

Однак фестиваль у 2021 році відбудеться - 6-11 липня на ВДНГ, а також додають один безкоштовний день. Зараз ведуть переговори з українськими та СНД артистами, а також розробляють план для безпечного заходу.



Всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році, а також їх можна обміняти і відвідати фестиваль в цьому році, або ж повернути гроші. Деталі будуть найближчим часом.



Відзначимо, що в цьому році на фестивалі мали виступити такі західні артисти, як група Twenty One Pilots, Placebo, Alt-J і репер Asap Rocky.