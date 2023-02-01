В Естонії з'явилася скульптура Зеленського у стилі статуї Свободи

В Естонії було створено гігантську скульптуру Володимира Зеленського у стилі статуї Свободи - про це стало відомо після візиту естонського прем'єра Каї Каллас у тематичний парк у місті Тирва.
Глава естонського уряду Кая Каллас опублікувала на своїй сторінці у Instagram фото, де вона розглядає піщану скульптуру Володимира Зеленського значних розмірів, виконану у стилі статуї Свободи.
За її словами, жителі Тирви відкрили парк у червні 2022 року та пообіцяли, що статуя стоятиме до перемоги України.
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