В Естонії з'явилася скульптура Зеленського у стилі статуї Свободи

12:54 01 лютого Київ, Україна

В Естонії було створено гігантську скульптуру Володимира Зеленського у стилі статуї Свободи - про це стало відомо після візиту естонського прем'єра Каї Каллас у тематичний парк у місті Тирва.

Глава естонського уряду Кая Каллас опублікувала на своїй сторінці у Instagram фото, де вона розглядає піщану скульптуру Володимира Зеленського значних розмірів, виконану у стилі статуї Свободи.

"Ознаки підтримки України з боку естонського народу є по всій країні – люди плетуть захисні сітки, роблять окопні свічки, допомагають іншим способом. Суспільство міста Тирва створило Парк Свободи, в якому розташована гігантська піщана скульптура президента України Зеленського", - написала Каллас.

За її словами, жителі Тирви відкрили парк у червні 2022 року та пообіцяли, що статуя стоятиме до перемоги України.