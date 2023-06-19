У ЄС на лікування евакуювали близько 3 тисяч українців – віце-президент ЄК

14:22 19 червня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на лікування до Європейського Союзу евакуювали близько трьох тисяч українських пацієнтів.



Про це сказала віце-президент Єврокомісії (ЄК) Маргарітіс Схінас.

"На сьогоднішній день, з початку російського вторгнення, ми через програму MEDEVAC евакуювали близько 3 тисяч пацієнтів з України, які потребували медичної допомоги в системі ЄС. Ми також маємо доступні 10 тисяч ліжок у лікарнях ЄС на випадок необхідності", — сказала вона.

Крім того, за словами Схінаса, у країнах ЄС, які мають спільні кордони з Україною, є так звані медичні хаби.

"Тобто медустанови, які можуть допомогти організувати надання медичної допомоги, які можуть допомогти нам організувати медичну евакуацію у разі потреби. Тому ми дуже відкриті для подальшої співпраці залежно від потреб", - наголосила віце-президент ЄК.

Відповідаючи на медичну евакуацію мешканців постраждалої від затоплення Херсона , вона сказала, що Євросоюз має можливість це зробити.