В Ермітажі виявили медальйон із портретом Богдана Хмельницького

17:53 26 січень Київ, Україна

Дослідники Інституту козацтва у фондах Ермітажу знайшли невідомий мініатюрний медальйон із унікальним портретом гетьмана Богдана Хмельницького роботи невідомого художника.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів доктор історичних наук Тарас Чухліб.



Нашийний медальйон датується кінцем 1700-х років – початком 1800-х років. В Ермітаж потрапив із приватної колекції у 1958 році.



«Кістка, акварель, лак, метал, скло в рамці. Розмір 11х7, 5 мм (рамка з кільцем); 5,5х4,5 мм (овал)», – написав Тарас Чухліб.