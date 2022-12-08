В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається на сході, у Київській та Одеській областях триває цілодобова робота щодо відновлення мережі.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".
У компанії зазначили, що з ранку в кількох областях перевищено ліміти споживання, у зв'язку з чим застосовано режим аварійних відключень.. Крім того, ситуацію ускладнюють погодні умови.
При цьому складна ситуація зараз зберігається у східному регіоні.
Також цілодобово продовжуються аварійно-відновлювальні роботи у Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес "заживлення" побутових споживачів за резервними схемами.
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