11:59 08 грудня Київ, Україна

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається на сході, у Київській та Одеській областях триває цілодобова робота щодо відновлення мережі.



Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".

"Станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі в системі зберігається значний дефіцит електроенергії", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що з ранку в кількох областях перевищено ліміти споживання, у зв'язку з чим застосовано режим аварійних відключень.. Крім того, ситуацію ускладнюють погодні умови.

"У багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють зледеніння проводів та їхнє пошкодження", - розповіли в "Укренерго".

При цьому складна ситуація зараз зберігається у східному регіоні.

"Ввечері ворог знову скоїв масований артилерійський обстріл кількох районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових розпочато ремонтні роботи", — зазначається в повідомленні.

Також цілодобово продовжуються аварійно-відновлювальні роботи у Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес "заживлення" побутових споживачів за резервними схемами.