В енергосистемі дефіцит, ситуація у Києві та центральних областях складна - Укренерго

12:39 21 грудня Київ, Україна

Станом на 21 грудня в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація у Києві та інших центральних областях залишається "складною".



Про це повідомили у НЕК Укренерго.



Також російські військові вночі знову обстрілювали з артилерії деокуповані райони на сході та півдні, там пошкоджено електромережі, зазначили у НЕК. Ремонтні роботи розпочалися.

"Вранці 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками. У зв'язку з чим до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до аварійних обмежень. Наразі працюють усі види генерації", - повідомили в Укренерго.

В Укренерго додали, що оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять "все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України".