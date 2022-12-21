В енергосистемі дефіцит, ситуація у Києві та центральних областях складна - Укренерго

Станом на 21 грудня в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Ситуація у Києві та інших центральних областях залишається "складною".
Про це повідомили у НЕК Укренерго.
Також російські військові вночі знову обстрілювали з артилерії деокуповані райони на сході та півдні, там пошкоджено електромережі, зазначили у НЕК. Ремонтні роботи розпочалися.
Про це повідомили у НЕК Укренерго.
Також російські військові вночі знову обстрілювали з артилерії деокуповані райони на сході та півдні, там пошкоджено електромережі, зазначили у НЕК. Ремонтні роботи розпочалися.
В Укренерго додали, що оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять "все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України".
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