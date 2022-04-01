В електронному додатку Дія з'явилися перші COVID-сертифікати

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив, що на вихідних був завершений перший етап впровадження ваучера від COVID-19 в додаток Дія.
За його словами, над проєктом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, євроделегації і міжнародні партнери.
Він додав, що на цьому тижні буде проходити самооцінка готовності до визнання сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка і процес укладення міжнародних угод.
Вискуб нагадав, що зараз введені два види сертифіката: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання всередині країни.
Вискуб нагадав, що зараз введені два види сертифіката: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання всередині країни.
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