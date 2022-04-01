В електронному додатку Дія з'явилися перші COVID-сертифікати

16:02 05 липня Київ, Україна

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив, що на вихідних був завершений перший етап впровадження ваучера від COVID-19 в додаток Дія.

"Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам Дії. На вихідних завершили перший етап надскладного проєкту", - написав він у Facebook.

За його словами, над проєктом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, євроделегації і міжнародні партнери.

"Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесенні даних", - розповів Вискуб.

Він додав, що на цьому тижні буде проходити самооцінка готовності до визнання сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка і процес укладення міжнародних угод.



Вискуб нагадав, що зараз введені два види сертифіката: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання всередині країни.