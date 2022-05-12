В Єгипті гігантський дерев'яний човен Хеопса перевезли до музею в Гізі

Єгипет продовжує вражати світ стародавніми скарбами фараонів. Після урочистого переміщення мумій фараонів, в Єгипті провели не менш грандіозний захід: величезний дерев'яний човен фараона Хуфу (Хеопса) перевезли в Великий музей в Гізі. Про це повідомило Міністерство старожитностей Єгипту в Twitter.

Відзначається, що 42-метрова дерев'яна конструкція вагою близько 20 тонн добре збереглася, незважаючи на вік в 4,5 тисячі років. Раніше вона перебувала біля піраміди Хеопса, де її виявили в 1954 році.

Для переміщення судна знадобилося спеціальне обладнання і дві доби.

Єгипетська влада назвала човен Хуфу "найбільшим і найстарішим" дерев'яним об'єктом в історії людства".

Стародавні єгиптяни вірили, що фараон на човні вирушить в загробне життя на зустріч з богом Сонця Ра.

Рішення перемістити судно на територію музею пов'язане з кращими умовами для його зберігання. Скоро воно стане доступним для відвідувачів.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті виявили понад сотню стародавніх поховань, частина з яких старше епохи фараонів.