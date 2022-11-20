У двох областях на півдні України розпочинається добровільна евакуація

08:09 20 листопада Київ, Україна

Влада України вже розпочинає добровільну евакуацію з деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей. Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Укрінформ у суботу, 19 листопада.

"Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня України вже починається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов'язані з цим процесом. Тобто йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати до більш безпечних регіонів, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення тощо”, – сказала Верещук.

За її словами, насамперед йдеться про вразливі категорії громадян.

"Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння та найголовніше – досвід... Тому що ми вже це робили на Харківщині, Донеччині", – зазначила чиновниця.

У свою чергу, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім зазначив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки бажаючих евакуюватися.

У Миколаєві створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати протягом тижня до виїзду. Звідти їх за бажанням відправляють до різних регіонів України, де для них підготовлено місця для проживання.

Раніше голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич закликав евакуювати жителів звільнених територій області. За його словами, це пов'язано з високою загрозою обстрілів з боку РФ та серйозною руйнацією інфраструктури регіону.