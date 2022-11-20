У двох областях на півдні України розпочинається добровільна евакуація

Влада України вже розпочинає добровільну евакуацію з деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей. Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Укрінформ у суботу, 19 листопада.
За її словами, насамперед йдеться про вразливі категорії громадян.
У свою чергу, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім зазначив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки бажаючих евакуюватися.
У Миколаєві створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати протягом тижня до виїзду. Звідти їх за бажанням відправляють до різних регіонів України, де для них підготовлено місця для проживання.
Раніше голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич закликав евакуювати жителів звільнених територій області. За його словами, це пов'язано з високою загрозою обстрілів з боку РФ та серйозною руйнацією інфраструктури регіону.
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