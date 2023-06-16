У двох литовських містах відкриються нові українські школи

08:09 05 червня Київ, Україна

У литовських містах, Каунасі та Шяуляї будуть відкриті філії Міжнародної української школи з п'ятиденним графіком навчання.



Про це повідомило сьогодні видання LRT.



На додаток до української та англійської мов, діти також вивчатимуть литовську мову.



За словами керівниці МУШ Олени Внуковської, лише за перші три дні реєстрації у Каунасі та Шяуляї понад 450 українських дітей записалися на навчання у школі.



Окрім Каунаса та Шяуляю, українські школи вже успішно функціонують у Вільнюсі та Клайпеді.



Зазначається, що Литва стала притулком для понад 70 тисяч біженців з України, серед яких майже 25 тисяч неповнолітніх.



Перші біженці, 196 осіб, були зареєстровані в країні лише через чотири дні після початку бойових дій в Україні 24 лютого. Найвищий показник реєстрації біженців за один день був 17 березня – 2219 осіб.