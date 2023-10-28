У ДТЕК заявили про 100% готовність до зими

15:22 27 жовтня Київ, Україна

Українські енергетики ввели в роботу після планового ремонту 19 із 19 енергоблоків теплових електростанцій.
 
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"100% готовності до зими. Нам це вдалося", - наголосили в компанії.
Фахівці завершили 19 із 19 планових ремонтів енергоблоків у рамках підготовки до опалювального сезону.
"Пишаємося нашими колегами. Неможливо описати словами, наскільки важко потрібно було працювати, щоб завершити вчасно планові ремонти після найважчої в історії зими 22/23", — додали в ДТЕК.