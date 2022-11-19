У "ДТЕК" попередили про дуже тривалі відключення світла

15:58 17 листопада Київ, Україна

Через масштабні пошкодження енергооб'єктів без світла перебувають до 40% споживачів. В окремих районах світло буде відсутнє по кілька днів.



Про це в ефірі телемарафону повідомив директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Ситуація зараз контрольована, але дуже складна. Росіяни завдали дуже серйозних збитків об'єктам передачі, а це підстанції, які передають електроенергію з одного району в інший і через які заживлено багато областей у центрі та на заході. Було влучання в одну з наших ТЕС, яка припинила працювати через пошкодження", - повідомив Сахарук.

За його словами, станом на сьогодні близько 40% споживачів в Україні перебувають без світла.



Прогнозувати, коли цей відсоток скорочуватиметься, у компанії не можуть. Мова вже не про планові відключення, а про планові включення світла в окремих районах країни на дуже обмежений час. Іноді відключення світла можуть тривати кілька днів.