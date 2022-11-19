У "ДТЕК" попередили про дуже тривалі відключення світла

Через масштабні пошкодження енергооб'єктів без світла перебувають до 40% споживачів. В окремих районах світло буде відсутнє по кілька днів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.
Про це в ефірі телемарафону повідомив директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.
За його словами, станом на сьогодні близько 40% споживачів в Україні перебувають без світла.
Прогнозувати, коли цей відсоток скорочуватиметься, у компанії не можуть. Мова вже не про планові відключення, а про планові включення світла в окремих районах країни на дуже обмежений час. Іноді відключення світла можуть тривати кілька днів.
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