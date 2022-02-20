До Донецька відправили посилки на кульках

09:26 25 травень Київ, Україна

Недалеко від донецького аеропорту українські військові та волонтери відправили в сторону окупованого Донецька  8 тисяч листівок на повітряних кулях.
 
Про це повідомляє Донбас.Реалії в Facebook.
 
Зазначено, що посилки на жовтих і блакитних кульках, наповнених воднем, стартували з району неподалік від донецького аеропорту.

Листівки містять написи: Донбас - це Україна, З Україною в серці, Пам'ятай, хто ти.

Представник організації Третя сила Влад Борода підкреслив, що цією акцією хочуть "привітати тих людей в окупації, які не тільки чекають, але і роблять все для того, щоб Україна повернулася".
"Також ми відправили листівки і для російських військових і зрадників України, але це окрема історія", - зазначив Борода.