До Донецька відправили посилки на кульках

09:26 25 травень Київ, Україна

Недалеко від донецького аеропорту українські військові та волонтери відправили в сторону окупованого Донецька 8 тисяч листівок на повітряних кулях.

Про це повідомляє Донбас.Реалії в Facebook.

Зазначено, що посилки на жовтих і блакитних кульках, наповнених воднем, стартували з району неподалік від донецького аеропорту.



Листівки містять написи: Донбас - це Україна, З Україною в серці, Пам'ятай, хто ти.



Представник організації Третя сила Влад Борода підкреслив, що цією акцією хочуть "привітати тих людей в окупації, які не тільки чекають, але і роблять все для того, щоб Україна повернулася".