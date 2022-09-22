На Донеччині 27 жовтня відкрили новий Центр безпеки громадян: на урочистому відкритті був присутній прем'єр-міністр України Д. Шмигаль (ФОТО)

Сьогодні, 27 жовтня, на Донеччині відкрили новий Центр безпеки громадян. Урочистий захід відбувся у селищі Очеретине Донецької області. На відкритті Центру в рамках робочого візиту був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У Донецькій області відкрився вже 16-й Центр безпеки. Центр об'єднав у собі основні функції, а саме: проведення рятувальних операцій від пожеж та надзвичайних ситуацій, надання екстреної медичної допомоги та безпеки для громадян. Головна мета – швидке реагування на запит про екстрену допомогу до 20 хвилин. Центр забезпечений всією необхідною спеціалізованою технікою для проведення рятувальних операцій різного рівня та обладнаний усім необхідним для надання екстреної допомоги.