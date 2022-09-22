На Донеччині 27 жовтня відкрили новий Центр безпеки громадян: на урочистому відкритті був присутній прем'єр-міністр України Д. Шмигаль (ФОТО)

Сьогодні, 27 жовтня, на Донеччині відкрили новий Центр безпеки громадян. Урочистий захід відбувся у селищі Очеретине Донецької області. На відкритті Центру в рамках робочого візиту був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У Донецькій області відкрився вже 16-й Центр безпеки. Центр об'єднав у собі основні функції, а саме: проведення рятувальних операцій від пожеж та надзвичайних ситуацій, надання екстреної медичної допомоги та безпеки для громадян. Головна мета – швидке реагування на запит про екстрену допомогу до 20 хвилин. Центр забезпечений всією необхідною спеціалізованою технікою для проведення рятувальних операцій різного рівня та обладнаний усім необхідним для надання екстреної допомоги.
За словами прем'єр-міністра, такі центри зможуть забезпечити безпеку громадян.
Результатом відкриття Центру безпеки для цивільного захисту став Меморандум про співпрацю між двома сторонами: Донецькою ОДА та Державною службою України з надзвичайних ситуацій.
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