У Донецьку з'явилися гігантські роботи

17:37 27 листопада Київ, Україна

Співробітники однієї з автомайстерень Донецька у вільний час створюють величезних роботів з металолому і автозапчастин.
 
Як розповіли в керівництві автоцентру, першого робота встановили в Київському районі Донецька, пізніше тут планується поставити ще двох роботів, але трохи менших на кілька метрів. До встановлення другої скульптури вже приступили співробітники підприємства. Також в планах - зробити освітлення, поставити лавки і укласти плитку.
фото: сборка робота
«Після появи скульптури люди почали зупинятися і фотографуватися, багато хто сюди приходить цілими сім'ями. Особливо багато людей тут на вихідних. Видно, що людей привернула ця ідея, для них ми і проводимо цю роботу», - сказав керівник автомайстерні.
фото: роботы из металлолома