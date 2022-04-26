У Донецьку з'явилися гігантські роботи

17:37 27 листопада Київ, Україна

Співробітники однієї з автомайстерень Донецька у вільний час створюють величезних роботів з металолому і автозапчастин.

Як розповіли в керівництві автоцентру, першого робота встановили в Київському районі Донецька, пізніше тут планується поставити ще двох роботів, але трохи менших на кілька метрів. До встановлення другої скульптури вже приступили співробітники підприємства. Також в планах - зробити освітлення, поставити лавки і укласти плитку.