У "ДНР" обмежили доступ до Facebook та Instagram

Згідно з заявою так званого мінзв'язку "ДНР", щоб "захистити населення від інформації, що несе загрозу", прийнято рішення заблокувати доступ до Facebook і Instagram.
У заяві йдеться, що компанія Меta "дозволила розміщувати у своїх соцмережах заклики до насильства щодо російськомовних користувачів", тому доступ до Facebook та Instagram у "ДНР" заборонено.
Незабаром окупанти перейдуть у спілкуванні на поштових голубів. Хоча, голуби теж наші.
Подібні заяви надходили і від "влади" окупованої росією Херсонської області України, де теж вирішили заблокувати Facebook та Instagram, але поки що цього не сталося.
Нагадаємо раніше, російський суд оголосив Meta - материнську компанію Facebook і Instagram - "екстремістською організацією" та її діяльність у рф.
У заяві йдеться, що компанія Меta "дозволила розміщувати у своїх соцмережах заклики до насильства щодо російськомовних користувачів", тому доступ до Facebook та Instagram у "ДНР" заборонено.
Незабаром окупанти перейдуть у спілкуванні на поштових голубів. Хоча, голуби теж наші.
Подібні заяви надходили і від "влади" окупованої росією Херсонської області України, де теж вирішили заблокувати Facebook та Instagram, але поки що цього не сталося.
Нагадаємо раніше, російський суд оголосив Meta - материнську компанію Facebook і Instagram - "екстремістською організацією" та її діяльність у рф.
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