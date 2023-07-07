У Дніпровській ГЕС рекордно впав рівень води - Запорізька ОВА

Сьогодні, 7 липня, у Запорізькій області рекордно низький рівень води у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС, що відрізняється на два з половиною метри від норми.
Наслідки підриву Каховської ГЕС озвучено у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
За останню добу рівень води знизився до 12 м 3 см порівняно з попереднім показником 12 м 87 см.
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається в нормі, і постачання питної води триває без проблем. Якість води відповідає нормативам, підтверджено ОВА.
У Каховському водосховищі на інших ділянках Дніпра немає дефіциту рибного запасу.
Наслідки підриву Каховської ГЕС озвучено у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
За останню добу рівень води знизився до 12 м 3 см порівняно з попереднім показником 12 м 87 см.
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається в нормі, і постачання питної води триває без проблем. Якість води відповідає нормативам, підтверджено ОВА.
У Каховському водосховищі на інших ділянках Дніпра немає дефіциту рибного запасу.
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