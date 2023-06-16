У Дніпрі завершують розбір завалів. Рятувальники виявили фрагменти тіл

Після того, як вранці 26 травня росіяни завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в Дніпрі, кількість постраждалих внаслідок руйнувань та пожежі зросла до 32 осіб.
Крім того, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram вранці у суботу, 27 травня, на місці рятувальники виявили фрагменти тіл.
За його словами, на місці трагедії всю ніч працювали рятувальники, наразі розібрано близько 90% завалів. Станом на ранок відомо про двох загиблих, 32 поранених та трьох зниклих безвісти.
Лисак нагадав, що сьогодні – день жалоби за загиблими у Дніпрі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав вчинок російських агресорів – звірством, а самих росіян – хворими істотами.
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