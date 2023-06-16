У Дніпрі завершують розбір завалів. Рятувальники виявили фрагменти тіл

09:24 27 травня Київ, Україна

Після того, як вранці 26 травня росіяни завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в Дніпрі, кількість постраждалих внаслідок руйнувань та пожежі зросла до 32 осіб.

Крім того, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram вранці у суботу, 27 травня, на місці рятувальники виявили фрагменти тіл.

За його словами, на місці трагедії всю ніч працювали рятувальники, наразі розібрано близько 90% завалів. Станом на ранок відомо про двох загиблих, 32 поранених та трьох зниклих безвісти.

"Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженому будинку в момент прильоту. Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти. Постраждали 32 особи, 13 з них – досі у лікарні. П'ятеро – важкі”, – написав він.

Лисак нагадав, що сьогодні – день жалоби за загиблими у Дніпрі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав вчинок російських агресорів – звірством, а самих росіян – хворими істотами.