У Дніпрі прибрали пам'ятники, пов'язані з СРСР

13:38 03 травня Київ, Україна

3 травня у місті Дніпро комунальники демонтували понад десяток пам'ятних знаків, встановлених за радянських часів.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.



Зокрема, із парку Глоби прибрали цегляну стіну із наказом Сталіна.



За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Надії Ліштви, ця пам'ятка "не несе культурної цінності, але є своєрідним маятником, який приваблює "російський світ".

Вона наголосила, що треба прибирати такі символи, щоб таке ніколи не повернулося, а повномасштабна війна в Україні – це "достатня точка неповернення".



Також у Дніпрі прибрали стелу із написом "Площа Жукова" на бульварі Слави.

На проспекті Героїв планують демонтувати ще три подібні радянські пам'ятки.



А на вулиці Титова вже другий день знімають бетонні ліпнини із радянською символікою на житлових будинках. Загалом до кінця дня демонтують 8 ліпнин з серпом та молотом та з червоною зіркою.

За словами Ліштви, демонтовану радянську символіку передадуть на зберігання на спеціальний склад, оскільки у місті планують створити музей-парк тоталітарного режиму.



У міськраді нагадали, що у Дніпрі з 2014 року в рамках декомунізації прибрали вже близько ста радянських символів, пам'ятних знаків та меморіальних дощок.