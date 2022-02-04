У Дніпрі знесуть недобудований радянський готель «Парус»

07:18 04 лютий Київ, Україна

У Дніпрі знесуть довгобуд, готель «Парус», який почали будувати за радянських часів, повідомив мер міста Борис Філатов.



За його словами, 2 лютого Верховний Суд повернув недобудований готель територіальній громаді після багаторічних судових засідань у різних інстанціях.



Перед знесенням на будинку зафарбують великий тризуб, який нанесли волонтери у 2014 році, зазначив мер Дніпра.



Він також назвав готель «Парус» «однією з найдепресивніших споруд не лише Дніпра, а й усієї країни».



Коли саме почнуть зносити довгобуд, невідомо, але, за словами мера, «незабаром Дніпро позбудеться півстолітнього символу занепаду і застою».



Готель "Парус" розташований на березі Дніпра. Цей довгобуд називають культовим місцем для самогубців.



Будівництво будівлі розпочали у 1970-х роках. Вона мала символізувати міць радянської влади. За проєктом у готелі передбачалося 28 поверхів та 996 місць.



Будівельні роботи почали згортати ще у 1987 році, а у 1995 році припинили зовсім. У 2005 році Дніпровська міська рада продала готель приватній київській компанії «Ромбус-Приват», яка мала добудувати його до 2015 року. Цього не сталося – і контракт офіційно було розірвано у листопаді 2021 року за рішенням Центрального апеляційного господарського суду.