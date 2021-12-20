У Дніпрі розшукують підлітків, які запускали салют з даху маршрутки

Не пройде й місяця, як вулиці міст та сіл усієї України почнуть оглушати вибухи петард та салютів. Незважаючи на постанови уряду, попередження поліції та лікарів, молоді та не дуже молоді люди підривають піротехнічні засоби. Кількість жертв цих «веселощів» нікого не зупиняє.

У місті Дніпро двоє підлітків запустили салют із даху маршрутного автобуса. Все це сталося на очах водія цього автобуса.

Пізніше уточнили, що хуліганство було скоєно у четвер після 21:00 на вулиці Князя Володимира Великого. Для запуску салюту обрано маршрутний автобус №238.

На відеофіксації добре видно, як хлопці залізли на дах і, запустивши салют, швидко втекли з місця події. Все це сталося на зупинці, тому було добре зафіксовано очевидцями та камерами спостереження.

Водій автобуса, який стояв неподалік, також встиг сфотографувати хуліганів на телефонну камеру.

Сподіваємося, що винні у хуліганстві отримають по заслугах, а всім дорослим та свідомим громадянам радимо припиняти такі дії чи одразу ж дзвонити до поліції.